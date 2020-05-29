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Otobüsçüler, şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılmasından memnun

OFED Genel Başkanı Birol Özcan, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırıldığını hatırlatarak, "Bu karar bizi çok mutlu etti. Şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılması yerinde bir karar oldu." dedi.
Otobüsçüler, şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılmasından memnun

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları ilgiyle takip ettiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararların kendilerini mutlu ettiğini belirten Özcan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran itibarıyla tamamen kaldırıldı. Bu karar bizi çok mutlu etti. Şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılması yerinde bir karar oldu." diye konuştu.

Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm otobüs firmalarının teşekkür ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirler arası seyahat sınırlamasının kalkması, piyasada bir hareketlilik yaratacak. Alınan karar, ülke ekonomisine de yarayacak. Çünkü otogarların dolu olması, ekonominin de canlı olması anlamına geliyor. Kısıtlamanın kalkması, yolcu sayımızı arttıracak. Seyahatlerde tedbirler sürecek. Yolcularımızı güvenli şekilde istedikleri yere taşımaya devam edeceğiz. Zaten bu süreçte tüm otobüsleri ve yazıhanelerimizi dezenfekte etmiştik. Personelimiz de seferlere hazır. Kısıtlamanın kaldırılması, firmaların rahatlamasını sağlayacak. Yakın zamanda da yüzde 50 yolcu taşımacılığının da kaldırılarak, tam kapasiteli yolcu taşımak istiyoruz."

Otobüs seyahatinde evli çiftlerin yan yana seyahat edebilmelerini talep ettiklerini dile getiren Özcan, "Ayrıca annenin yanında 0-6 yaş arasındaki çocuklar seyahat edebiliyor ama daha büyük çocuklar edemiyor. Buna da izin verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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