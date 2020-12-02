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Otobüsçüler şehirler arası seyahatte 'özel araç' kararından memnun

TOFED Genel Başkanı Özcan, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği şehirler arası seyahatle ilgili genelgeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, "Otobüsle yolculuk son derece güvenli." dedi.
Otobüsçüler şehirler arası seyahatte 'özel araç' kararından memnun

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği şehirler arası seyahatle ilgili genelgeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, "HES kodu olmayanlara kesinlikle bilet satışı yapmıyoruz. Otobüsle yolculuk son derece güvenli." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs salgınının başlamasının ardından otobüs seferlerine getirilen sınırlamanın 1 Haziran'da kaldırıldığını anımsattı.

Yeni tedbirler kapsamında da yüzde 50 yolcu kapasiteyle sefer yaptıklarını dile getiren Özcan, Kovid-19'da vaka sayısının artmasıyla yeni tedbirler alındığını belirtti.

"Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak." şeklindeki genelgeyi olumlu karşıladıklarını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Bu karar, yolcu sayımız ve bilet satışlarını arttıracak. Pandemiyle mücadele ettiğimiz şu dönemde yolcu sayımız çok düştü. İstanbul'dan günlük 500-600 seferi yüzde 50 kapasiteyle yapabiliyoruz. Yolcu sayımızın düşmesinin en önemli nedenlerinden biri, 3-4 kişinin özel araç kiralayıp ya da kendi özel araçlarıyla bir şehirden diğer şehre seyahat etmesiydi. Bu durumun engellenmesi bilet satışlarımızı arttıracak. Bu nedenle özel araçlarla ilgili alınan karardan oldukça memnunuz. Alınan kararla, yolcu sayılarımızın artması bize biraz olsun nefes aldıracak."

"Vatandaşlar güven içerisinde seyahat edebilir"
Vatandaşların salgın nedeniyle seyahat etmekten çekindiğini dile getiren Özcan, gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve vatandaşların güven içerisinde seyahat edebileceğini ifade etti.

Özcan, otobüslerin sürekli denetlendiğinin altını çizerek, "Ayrıca HES kodu olmayanlara kesinlikle bilet satışı yapmıyoruz. Otobüsle yolculuk son derece güvenli." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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