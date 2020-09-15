Otobüsçüler şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu uygulamasını olumlu karşıladı

TOFED Genel Başkanı Özcan, "Otobüsçüler olarak şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğunun getirilmesini olumlu karşıladık. Bu kural koronavirüs vakalarının tespitine ve azalmasına olumlu katkı sağlayacak." dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, otobüsçülerin şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğunun getirilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu kural koronavirüs vakalarının tespitine ve azalmasına olumlu katkı sağlayacak." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran'dan beri yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığı yaptıklarını anımsatan Özcan, vakaların yeniden artması nedeniyle yüzde 100 kapasiteli yolcu taşımacılığına şu anda geçmenin zor olduğunu ifade etti.

Özcan, salgın tedbirleri nedeniyle otobüs seyahatin izne tabi olduğu dönemde günlük 30 sefer yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sayı zamanla artarak 800'e çıktı. Kurban Bayramı'nda ise günlük ortalama 1500 sefer yaptık. Şu anda ise günlük 1100 ile 1300 sefer yaparak yolcu taşıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı da yolcu kayıpları yaşıyoruz. Mesela bir kaç kişinin toplanıp araç kiralayıp şehirler arası seyahat etmesi yolcu sayımızın az olmasına neden oluyor. Ayrıca uçak bilet fiyatları bu dönemde düştü. Uçakların bilet fiyatlarında taban tavan fiyatı belirlenmesini talep ediyoruz."

"HES kodu zorunluluğu otobüsle seyahatin güvenini arttıracak"

İçişleri Bakanlığından şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi gönderdiğini hatırlatan Özcan, "Otobüsçüler olarak şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğunun getirilmesini olumlu karşıladık. Bu kural koronavirüs vakalarının tespitine ve azalmasına olumlu katkı sağlayacak. HES kodu zorunluluğu otobüsle seyahatin güvenini artıracak. Yolcular içinde kuşku yaşamadan yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Özcan, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edilmesi yerine uyarı ve para cezası verilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.