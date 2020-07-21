Otobüslerde hijyen Büyükşehir güvencesinde

EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY’da günlük olarak hijyen çalışmaları gerçekleştiren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla seyahat etmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından servise çıkartılan günlük yaklaşık bin 320 otobüs başta olmak üzere Metro ve ANKARAY’da bulunan vagonlar her gün iç-dış temizlenerek, dezenfekte ediliyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Başkentlilerin yolculuk yaptığı toplu taşıma araçlarının tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka ve alt kısımları, camlar, reklam panoları, yolcu tutamak ve tutamak boruları, kapı üstleri, şoför mahalli, torpido, cam kenarları, yan ve tavan yüzeyleri, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeyler hijyenik temizlik malzemeleriyle temizleniyor.



Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında detaylı temizlik çalışmalarının yanı sıra özel dezenfektanlarla virüslere karşı dezenfeksiyon işlemi de yapılıyor. Yolcuların ellerini dezenfekte edebilmeleri için konulan el dezenfektan üniteleri de günlük olarak doldurularak otobüsler sefere hazır hale getiriliyor.

HİJYENDEN TAVİZ YOK



EGO Genel Müdürlüğü olarak önceliklerinin halk sağlığı olduğunu ifade eden EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer, temizlik çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Covid-19 salgını ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyoruz. Servise verdiğimiz günlük ortalama bin 320 otobüsümüz her gece depolandıkları 5 bölgede düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımıza temiz ve hijyenik bir ortamda toplu taşıma hizmeti sunabilmek için kendi temizlik ve sağlık ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”



Dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve Başkent’te toplu taşıma araçlarında yapılan hijyen çalışmalarının Büyükşehir Belediyesinin güvencesinde olduğuna dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise; “Küresel salgının pandemiye dönüştüğü ilk günden itibaren toplu taşıma araçlarımızda aldığımız yoğun tedbirleri büyük bir ciddiyetle ve aksatmadan sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız aldığımız bu önlemler nedeniyle daha güvenli ve huzurlu şekilde seyahat edebiliyor. Bu konuda hiçbir taviz vermeden ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.



Büyükşehir Belediyesi devam eden pandemi sürecinde özel halk otobüslerinden taksilere, dolmuşlardan servis araçlarına kadar birçok toplu taşıma aracında da dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını yürütürken, hem ulaşım esnafına hem de vatandaşlara ücretsiz maske desteği sağlıyor.