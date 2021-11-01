  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,71
  • Dolar 9,5353
  • Euro 11,0734
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Otobüsün çarptığı otomobil takla attı

KARABÜK’te yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü Tuğba Ö. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, bir yolcu otobüs sürücüsünü hız yapmaması için uyardığını söyledi.
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı

Kaza saat 16.30 sıralarında, Karabük-Safranbolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametine giden Adil A. yönetimindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü, Tuğba Ö. yönetimindeki 34 FU 117 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Tuğba Ö. ile Adil A. polise ifade verirken, Tuğba Ö. otobüs sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını söyledi. 

YOLCU SÜRÜCÜYÜ 'HIZ SINIRINI GEÇME' DİYE UYARMIŞ

Kaza sonrası otobüste bulunan bir yolcu ile otobüs sürücüsü arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmada yolcu, şoförü hız konusunda daha önce uyardığını belirterek, “Kaptana söyledim, 'lütfen dikkatli kullan', 'lütfen yavaş kullan.' 'Hız sınırını geçme dedim.' Tabela vardı radarda 98 seni gösteriyordu, tabelada hız sınırı 50 yazıyordu.” diyerek tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü01 Kasım 2021 Pazartesi 17:28
  • Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası01 Kasım 2021 Pazartesi 15:03
  • Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı31 Ekim 2021 Pazar 10:55
  • İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak30 Ekim 2021 Cumartesi 12:58
  • Ağrı ve Kars'ta sis etkili oldu30 Ekim 2021 Cumartesi 12:35
  • İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak30 Ekim 2021 Cumartesi 09:19
  • Bölgede kar yağışı etkili oluyor30 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri30 Ekim 2021 Cumartesi 08:25
  • İşçilerinin kaldığı konteynerler yandı, 4 işçi son anda kurtuldu30 Ekim 2021 Cumartesi 08:24
  • Ordu'da atlı ve bisikletli fener alayı29 Ekim 2021 Cuma 22:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti