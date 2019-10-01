  • BIST 103.877
  • Altın 272,142
  • Dolar 5,7178
  • Euro 6,2489
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Otobüsün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Ankara Mamak'ta halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.
Otobüsün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Ankara'da halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Mamak ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Türkan Kayış (48), Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) ile Younıs Abdullah (28), Mamak Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, cenaze töreni öncesi yaptığı açıklamada, kaza sebebinin teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacağını belirterek, "Ama frene basmadığı çok net gözüküyor. Bir özel durum olmuş gözüküyor. Bir rahatsızlık geçirmiş olabilir ya da dikkatini dağıtan başka bir şey var ama sonuçta çok üzücü." diye konuştu.

Kaza sonrası alınacak tedbirler ve denetimlere ilişkin Köse, şunları kaydetti:

"Ne yapılabilir diye konuşuyoruz, biraz daha neler yapılabilir diye. Denetimlerin artması önemli. Psiko teknik deneylerin ya da testlerin biraz daha sık yapılması belki. Biraz daha bilinçlenmenin sağlanması. Burada hız sorunu yok, başka yerlerde var. Hız sorunu durağa yetişme, müşteriyi alma o tür şeyler var. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir'de bu konuyu gündeme getireceğiz. Tabii yetki EGO'da, Ankara Büyükşehir'de ama sorumluluk hepimizin. Vatandaş bizim vatandaşımız. Hep beraber, oradaki görevli arkadaşlarla beraber koordineli bir çalışma yapmayı önereceğim."

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir halk otobüsü kazası da İstanbul Avcılar'da01 Ekim 2019 Salı 13:44
  • Yeni yasama yılı başlıyor01 Ekim 2019 Salı 13:35
  • Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı01 Ekim 2019 Salı 12:27
  • Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor01 Ekim 2019 Salı 11:55
  • 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı01 Ekim 2019 Salı 11:49
  • Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor01 Ekim 2019 Salı 11:41
  • Muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi01 Ekim 2019 Salı 11:39
  • Garlara engelliler için turuncu masa01 Ekim 2019 Salı 11:12
  • Türkiye ve dünya gündemi 1 Ekim 201901 Ekim 2019 Salı 09:44
  • Oğul Kaşıkçı'dan şaşırtan Suudi yargısı açıklaması01 Ekim 2019 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti