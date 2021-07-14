Otogar'da yoğunluk girişten başlıyor

DOKUZ günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk, otogarın girişinden itibaren başlıyor.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk otogarın girişinden itibaren başlarken, kimleri araçlarından inip koşarak otobüsüne yetişmeye çalıştı. Yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar sürmesi bekleniyor.



"YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ"



Otobüs firması görevlisi Mehmet Çabuk, "Bayram nedeniyle yoğunluk had safhada. Tabii ki otobüs bilet fiyatları çok yüksek. Vatandaş da doğal olarak buna tepkili. Otobüsçünün de yapacak bir şeyi yok, durum ortada. Herkes çare arıyor. Bu yoğunluktan memnunuz bütün işletmeciler olarak. Pandemiden ötürü çalışamamıştık. Bu yoğunluk bizim için çok iyi" dedi.





"BİLETİMİ 1 AY ÖNCEDEN ALMIŞTIM"



Yolculardan Sefa Gün, "Samsun'a gidiyorum bayram dolayısıyla. Bütün araçlar dolu, yer bulunamıyor. Gerçekten bu bayram çok kalabalık. Ben de bileti zor buldum. 1 ay önceden almıştım biletimi. İlave arabalar da var fakat onlarda da yer bulunamıyor" dedi.





"150 LİRALIK BİLETİ 180 LİRAYA ALDIK"



Bilet fiyatlarından şikayetçi olan İlhami Satılmış, "Benim senelik iznime denk geldi bayram tatili. 1 aylığına tatile çıktım. Samsun Vezirköprü'ye gidiyorum. Güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Otogar çok yoğun bilet bulmakta baya zorluk yaşadık. 150 liralık bileti 180 liraya aldık" dedi.