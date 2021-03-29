Otokent’in temeli atıldı

Tamamlandığında Başkent’in ikinci oto galeri sitesi olacak olan İvedik Otokent’in temeli geçtiğimiz hafta sonu atıldı. ANODER Başkanı İlkay Kalkan, “2022’nin yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) ve S.S. Ankara Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ANOKOOP tarafından Başkent’in ikinci büyük galericiler sitesi olacak olan İvedik Otokent’in temeli geçtiğimiz hafta sonu atıldı. Gazetemize proje hakkında bilgi veren ANODER Başkanı İlkay Kalkan, “ Başkent’te tek araba alışveriş merkezi burası olacak. 350 esnafımızı burada toplayarak kurumsal bir yapıya bürüneceğiz. Müşteri mağduriyetlerinin önüne geçeceğiz. 2022 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

MÜŞTERİ MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK

ANODER Başkanı Kalkan, gerek galerici esnafın gerekse de İvedik esnafının projenin bitmesini heyecanla beklediğini belirterek, “Bölge hafriyat alanıydı onun temizlemesi uzun sürdü. Bugün çok şükür temelimizi attık ve inşaatımıza başladık. Yapılacak alan araba alışveriş merkezi olacak. Amacımız gelen müşterilerimizi en iyi şekilde karşılamak. Burası müşterilerimizin aileleriyle gezebileceği bir alan olacak. Aynı zamanda restoranlar, kafeler gibi pek çok sosyal ortak olanlar bulunacak. 350 esnafımızı aynı çatı altında toplayarak kurumsal yapıya geçeceğiz. Buradaki esnaflarımızdan taahhütname alacağız. Müşteri memnuniyetini en üste çıkarmak için çalışacağız. Mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Projenin tamamlanmasını galerici esnafımız da bölge esnafı da heyecanla bekliyor. Burası ticaret merkezi olacak. Yalnızca galeri değil birçok meslek dalına burada iş imkanı olacak ve etraftaki esnafa bereket getirecek” ifadelerine yer verdi.

OTOMOTİV AVM PROJESİ

İkinci el Otomotiv sektörü alanında hizmet verecek Başkent’in ve Türkiye’nin ilk Otomotiv AVM projesi olan Otokent, 26 bin m2’lik alanda, zemin kat ile birlikte 5 kat olarak planlandı. Örnek bir proje olarak tasarlanan OTOKENT, toplam 363 ticari ve birbirinden bağımsız bölümden oluşacak. Otokent’in 2500’ün üzerinde galerici esnafının faaliyet gösterdiği Başkent’te önemli bir ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor.

İLGİLİ BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Galerileri ilgilendiren yeni yönetmelikle ilgili yetkililere çağrıda bulunan Başkan Kalkan, “Ticaret Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre ‘bina ve mesken altlarında galeri olmayacak, ticari alanlarda olacak’ ibaresi yer alıyor. Şu anda bazı esnafımızın yeni yönetmeliğe göre dükkânları uygun değil. Otokent’in inşaatı bitene kadar bu arkadaşların yerlerinde kalmalarını Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep ediyoruz. Biz arazimizi 2017 yılında aldık; ancak devamlı badireler atlattığımız için çalışmalarımıza başlayamadık. Devletimizin bu konuda desteğini istiyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA