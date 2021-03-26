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Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor

Ankara'da kurduğu otomasyon firmasını kapatarak çiftçilik yapmak üzere memleketi Adana'ya yerleşen elektronik öğretmeni Mutlu Karahan, 3 yıl önce oluşturduğu bahçede yıllık 20 bin sertifikalı avokado fidanı yetiştiriyor.
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor

Yükseköğrenim için 1997'de gittiği Ankara'da otomasyon şirketi kurarak iş yaşamına adım atan Mutlu Karahan, Yumurtalık ilçesine bağlı Deveciuşağı Mahallesi'nde avokado yetiştirmeye karar verdi.

3 yıl önce memleketine dönerek babasından kalan 16 dönümlük arazide kısıtlı imkanlarla avokado yetiştirmeye başlayan Karahan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle fidan üretimine yöneldi.

Yıllık 7 türde 20 bin avokado fidanı üreten Karahan, 3 senedir ürünün hem meyvesini hem de fidanını satarak gelir elde ediyor.

Karahan, AA muhabirine, öğrenci evinde görüp tadına baktığı avokadonun hayatında bir referans noktası olduğunu söyledi.

Yıllar sonra döndüğü köyünde yetiştirmek için üzerinde araştırmalar yaptığı avokadoyu tercih ettiğini belirten Karahan, şöyle konuştu:

"40 yaşında bir dönüm noktası oluştu kaderde. Ya şehirdeki kariyerime devam edecektim otomasyonla alakalı ve kurumlara hizmet edecektim ya da köy kalkındırma düşüncelerimde özetlediğim ideallerimi yaşamak üzere köyüme dönecektim. Biz köyü tercih ettik. Birikimlerimizi bu köyde kullanarak hem insanımıza hem ailemize faydalı olalım hem de otomasyondaki temel motivasyonumuz olan ithalatın önüne geçme düşüncesini tarım alanında da yaşatalım istedik."

Karahan, "Şimdilik yılda 7 türde sertifikalı 20 bin fidan üretiyoruz. 3 sene içinde 100 bin fidana ulaşmayı hedefliyoruz. Kapasitemizi artırıyoruz." dedi.

Deneme üretimleri de var
Karahan, avokado fidanının yanı sıra başka tropik meyve fidanları üretimi için de deneme ekimleri yaptığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu bölgede açık alanda mango denedik, kapalı alanda çiçek açtı. Bununla alakalı düşüncelerimiz var. Bölgemize bunları da kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında passiflora, jackfruit gibi bazı tropikal bitkilerin bölgeye uyumunu da inceliyoruz. Bunları kazabilirsek insanımıza ayrıyeten bir faydamız olacağına inanıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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