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Otomatik vites otomobil satışları 2020'de de "tam gaz" devam etti

Türkiye'de satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 69,4 artan otomatik vites otomobillerin, toplam satışlardan aldığı pay yüzde 71,5 oldu.
Otomatik vites otomobil satışları 2020'de de "tam gaz" devam etti

Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi dünya genelinde ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Yeni çıkan modellerdeki üst donanım paketlerin otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulması da tercih nedeni oluyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites oldu
2020 yılında otomatik vites otomobil satışlarındaki yükseliş de devam etti.

Yıl sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 436 bin 208 adetle yüzde 71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 173 bin 901 adetle yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle, satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

2019'da otomatik şanzımanlı otomobillerin satışlardaki payı 66,5, satış adedi de 257 bin 454 adet olmuştu.

Böylece geçen yıl otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'a kıyasla yüzde 69,4 artış gösterdi.

E ve F segmentin tamamı otomatik vites
Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 94 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 69,8 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 61 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

Söz konusu dönemde en fazla pay artışı yüzde 277,7 ile A segmentinde gerçekleşti.

Pazardan en çok payı C segmenti otomobiller aldı
Öte yandan, otomobil pazarında segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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