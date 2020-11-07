  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten ekim sonunda 324 bin 825'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 68,6'dan 69,9'a yükseldi.
Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 76,3 arttı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Otomatik vitesin payı artmaya devam ediyor
Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

Yılın on aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 artış gösterdi.

E ve F segmentin tamamı otomatik vites
Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,8'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

Pazardan en çok payı C segmenti otomobiller aldı 
Öte yandan, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri yüzde 29,6 payla SUV ve yüzde 23,6 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarka gıda israfıyla mücadelede Türkiye ile iş birliğine hazır06 Kasım 2020 Cuma 13:48
  • Suriyeli ve Türk kadınlar ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor06 Kasım 2020 Cuma 13:02
  • Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor06 Kasım 2020 Cuma 13:01
  • Sanayi sektörü ekimde aylık ihracat rekoru kırdı06 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde06 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • Fed seçim sonuçlarından bağımsız politikasına devam edecek06 Kasım 2020 Cuma 12:59
  • Su ürünleri ihracatında tutar 822 milyon dolara ulaştı06 Kasım 2020 Cuma 12:59
  • 'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi06 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası06 Kasım 2020 Cuma 12:57
  • Bakan Varank: Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla salgın sürecinde emsallerinden ayrıştı06 Kasım 2020 Cuma 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti