  • BIST 109.468
  • Altın 370,812
  • Dolar 6,7594
  • Euro 7,5750
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.
Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

Vatandaş, vergisi düşük olanı tercih etti
Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Otomatik vites otomobil satışları yükselişte
Öte yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adetlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle yüzde 30 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış belirlenmişti.

Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı04 Haziran 2020 Perşembe 09:39
  • Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor04 Haziran 2020 Perşembe 09:39
  • Günün ilk rakamları04 Haziran 2020 Perşembe 08:56
  • Swap arayışları sürüyor04 Haziran 2020 Perşembe 07:12
  • FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira03 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Habur ve Gürbulak kapılarını bu hafta açıyoruz03 Haziran 2020 Çarşamba 14:54
  • Oyun sektörü desteklerle başarıdan başarıya koşuyor03 Haziran 2020 Çarşamba 14:11
  • Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 14:10
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Lisanslı depoculukta hedef 10 milyon ton03 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
  • Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı03 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti