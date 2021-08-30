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Otomobil 25 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

BOLU Yedigöller yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki eşi yaralandı.
Otomobil 25 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı’na yaklaşık 10 kilometre kala meydana geldi. Yedigöller’den Bolu yönüne giden Orhan Uzun yönetimindeki 34 LV 7983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağı uçan otomobil ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü Orhan Uzun ile yanında bulunan eşi Emine Uzun, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı. Araç sürücüsü Orhan Uzun kazayı yara almadan atlatırken eşi Emine Uzun hafif şekilde yaralandı. Emine Uzun, 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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