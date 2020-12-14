  • BIST 1.371
  • Altın 463,651
  • Dolar 7,8605
  • Euro 9,5442
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

Kaza, geç saatlerde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bağaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti14 Aralık 2020 Pazartesi 08:56
  • İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı13 Aralık 2020 Pazar 16:32
  • Pakistan’da patlama: En az 25 yaralı13 Aralık 2020 Pazar 16:18
  • Eski milletvekili Badak ve Prof. Dr. Özdaşlı'dan 'Uluslararası Fuarlar ve Türkiye' kitabı13 Aralık 2020 Pazar 15:59
  • İzmir'de sağanak; yol çöktü, kayan bina tahliye edildi13 Aralık 2020 Pazar 15:58
  • Kısıtlamayı ihlal eden alkollü motosiklet sürücüsüne para cezası13 Aralık 2020 Pazar 15:58
  • İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Ferhengi: İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır13 Aralık 2020 Pazar 15:22
  • Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu13 Aralık 2020 Pazar 15:22
  • Sağanak ve kuvvetli rüzgarla Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü13 Aralık 2020 Pazar 15:21
  • Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor13 Aralık 2020 Pazar 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti