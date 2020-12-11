Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil çarptığı yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.