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Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi

Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil çarptığı yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Otomobil, yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. Yaralanan yaya, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında restoranda çalışan Davut Şentürk, yaşadığı korkuyu dile getirdi. Şentürk, “Bir ses duyduk. Arkamızı döndüğümüzde arkadaşımız bir an havada gördük. Sonra da hızla araçla birlikte dükkanın içine camdan girdiler. Korkunç bir andı. Arkadaşımızın öldüğünü düşündük. Çok şükür sağlık durumu iyi” dedi.

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aracın kontrolünü yitirmesi çarptığı yayayla birlikte restorana girmesi yer aldı.

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