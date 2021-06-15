Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çapan otomobilin sürücü S.T. (51) öldü, yanında bulunan kadın ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol Emniyet Müdürlüğü yakınında meydana geldi. S.T. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, KGYS direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü S.T.'nin öldüğü belirlendi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.