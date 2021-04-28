  • BIST 1.386
  • Altın 469,948
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN’in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Latife Akyürek öldü, otomobil sürücüsü Hülya Mucuk ise yaralandı.
Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün silifkenin bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Mucuk yönemitindeki 33 AU 815 plakalı otomobil, iddiaya göre elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden geçmekte olan Latife Akyürek’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Akyürek ağır, otomobil sürücüsü Mucuk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akyürek ve Mucuk,  sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyürek, doktorların müdahalesine rağmen kurtralımazken, Mucuk'un tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çuvaldaki köpeği yola düşüren bisikletli ve otomobiliyle ezen sürücüye para cezası28 Nisan 2021 Çarşamba 17:38
  • Engelli oğluyla katılığı kursta hem takı tasarım öğrendi, hem para kazandı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:06
  • Sulama kanalında boğulan 3 çocuk yan yana toprağa verildi27 Nisan 2021 Salı 20:15
  • Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı 4 ölü27 Nisan 2021 Salı 20:14
  • Sivas'ta 18 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk27 Nisan 2021 Salı 18:19
  • Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı27 Nisan 2021 Salı 16:20
  • Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor27 Nisan 2021 Salı 15:16
  • İmarlı arsaya ev yapımında gerekli resmi prosedürler, belediye harçları neler?27 Nisan 2021 Salı 13:18
  • Bursa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, baba oğul yaralandı26 Nisan 2021 Pazartesi 22:17
  • Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu26 Nisan 2021 Pazartesi 19:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti