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Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

KARABÜK’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında bulunan bahçeye savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Kader A.(18) idaresindeki 78 MA 0280 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan bahçeye düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye savrulan otomobil ters döndü. Kazada Kader A. ve Nebras M.M. (50) yaralanırken, araçta bulunan Hasan Yıldırım kazadan yaralanmadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilde bulunan Hasan Yıldırım; önlerine çıkan başka bir araç nedeniyle sürücü Kader A.'nın paniklediğini, direksiyonu kırınca da aracın evin bahçesine düştüğünü belirtti. Bahçesine otomobil düşen Hatice Özay ise önce şiddetli bir ses duyduğunu ve aracı görünce de korktuğunu ifade etti.

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