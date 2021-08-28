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Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu, belediye binası önünde meydana geldi. Ömer Faruk Turan yönetimindeki 16 AOJ 019 plakalı motosiklet ile İbrahim Kalas yönetimindeki 78 ED 428 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Kalas yara almazken, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak devrilen motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Turan başından  arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Ahmed İbrahim de kolundan ve çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Turan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu için burada yapılan müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklette bulunan Ahmed İbrahim'in ise kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

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