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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Halit Durmuş’un (55), hayatını kaybetti.
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Hidayet Y. (43) yönetimindeki 16 DF 235 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek savrulurken, sürücüsü Halit Durmuş ise kanlar içinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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