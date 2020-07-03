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Otomobil ile tarım işçilerinin taşındığı minibüs çarpıştı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile tarım işçilerinin taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Otomobil ile tarım işçilerinin taşındığı minibüs çarpıştı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aydın- Denizli Devlet karayolu üzerinde Sultanhisar ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı Ayhan Selçuk yönetimindeki 09 PD 246 plakalı minibüs, kavşakta Nurdoğan T.'nin kullandığı 09 Z 0878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de devrilen minibüste yaralanan Tülin Demirtaş (36), Selma Çelik (61), Aylin Özcan (44), Ulufer Matur (41), Gamze Doğu (18), Alperen Topan (12) ve Nejla Yayar'a (48) müdahalede bulundu. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

'OTOMOBİL ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI'

Öte yandan, kaza nedeniyle  Aydın- Nazilli Devlet karayolunda yoğunluk yaşandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Ayhan Selçuk, "Otomobil aniden önümüze çıktı. Çarpmamak için direksiyon kırınca minibüsümüz devrildi. Allaha bin şükür olsun. Can kaybımız ve ağır yaralımız yok. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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