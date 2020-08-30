Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'da otomobilin, kamyonete çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi.

Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki 42 AFY 419 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki aracın fren yapıp yavaşlaması üzerine çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi. Bu kez sağ şeritteki Kazım Kaya'nın kullandığı 42 EEG 39 plakalı cam yüklü kamyonetin kasasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, taka atıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Mutlu Çapan ve Ahmet Eren ile kamyonet sürücüsü Kazım Kaya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.