Otomobil, kamyonla çarpıştı

Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeritteki kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 90'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Şahbaz yönetimindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Kadir Şahbaz yaralandı, araçta bulunan Aykut Katar ve Kadir Günay yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Kadir Şahbaz da ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından da Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.