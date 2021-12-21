Otomobil markaları fiyatları güncellemeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dolar başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı. Fiyat güncellemesine başlayan ilk marka Renault ve Dacia oldu.