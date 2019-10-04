Otomobil meraklıları 5-6 Ekim’de ANKAmall’da buluşuyor.

5 – 6 Ekim tarihleri arasında ANKAmall’da kapılarını açacak olan ve içerisinde otomobil dünyasına dair her şeyi barındıran Autofest için geri sayım başladı.

En yeni tasarımların, lüks ve spor otomobillerin, modifiyeli otomobillerin, klasik otomobillerin ve farklı motosikletlerin sergileneceği festival, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. Paha biçilemez değerde koleksiyonerlerin garajında duran otomobillerden Türkiye’nin en hızlı süper spor otomobillerine kadar birbirinden özel ve farklı araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Otomobil sporları adına bütün soruların cevapları bu festivalde

Otomobil sporları bölümünde ralliden off-roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ANDOFF) da ziyaretçilerin otomobil sporları konusundaki merakını giderecek. Ayrıca TOSFED’e (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) bağlı gözetmen kurulu olan AGK da (Ankara Gözetmen Kurulu) stant açarak yarışlarda görev almak isteyenleri bu konuda bilgilendirecek.

Devletin önemli kuruluşları yine bu festivalde

Otomobil dünyasını ziyaretçilerle buluşturan festivalde toplumu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında önemli kurumlar da yer alıyor.

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı) ziyaretçilerle buluşacak. Zırhlı araçların yanı sıra tırmanma duvarı ile miniklerin gönlünü fethedecek olan JÖAK, kahraman Türk ordusundaki hizmetleri hakkında bilgilendirme yapacak.

JÖAK dışında Emniyet Genel Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile alanda yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı da açacağı stantta ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.



