  • BIST 103.464
  • Altın 275,465
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Otomobil meraklıları 5-6 Ekim’de ANKAmall’da buluşuyor.

5 – 6 Ekim tarihleri arasında ANKAmall’da kapılarını açacak olan ve içerisinde otomobil dünyasına dair her şeyi barındıran Autofest için geri sayım başladı. 
Otomobil meraklıları 5-6 Ekim’de ANKAmall’da buluşuyor.

En yeni tasarımların, lüks ve spor otomobillerin, modifiyeli otomobillerin, klasik otomobillerin ve farklı motosikletlerin sergileneceği festival, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. Paha biçilemez değerde koleksiyonerlerin garajında duran otomobillerden Türkiye’nin en hızlı süper spor otomobillerine kadar birbirinden özel ve farklı araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Otomobil sporları adına bütün soruların cevapları bu festivalde

Otomobil sporları bölümünde ralliden off-roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ANDOFF) da ziyaretçilerin otomobil sporları konusundaki merakını giderecek. Ayrıca TOSFED’e (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) bağlı gözetmen kurulu olan AGK da (Ankara Gözetmen Kurulu)  stant açarak yarışlarda görev almak isteyenleri bu konuda bilgilendirecek.

img_20170520_175007-(2976-x-2232)4.jpg

Devletin önemli kuruluşları yine bu festivalde

Otomobil dünyasını ziyaretçilerle buluşturan festivalde toplumu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında önemli kurumlar da yer alıyor. 

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı) ziyaretçilerle buluşacak. Zırhlı araçların yanı sıra tırmanma duvarı ile miniklerin gönlünü fethedecek olan JÖAK, kahraman Türk ordusundaki hizmetleri hakkında bilgilendirme yapacak.

JÖAK dışında Emniyet Genel Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile alanda yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı da açacağı stantta ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi04 Ekim 2019 Cuma 00:52
  • Türk dünyası Çankırı’yı resmedecek04 Ekim 2019 Cuma 00:50
  • Başkent’te her yaştan ve meslek grubundan bahçıvan yetişiyor04 Ekim 2019 Cuma 00:47
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sporculardan başarı sözü aldı04 Ekim 2019 Cuma 00:45
  • Etimesgut Belediyesi etiSEM biriminde kurs kayıtları başladı04 Ekim 2019 Cuma 00:41
  • Panasonic Türkiye Ankara’da eğitim semineri gerçekleştirdi04 Ekim 2019 Cuma 00:37
  • Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor04 Ekim 2019 Cuma 00:32
  • Mamak’ta 49 okulda bulunan yaya geçidinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi04 Ekim 2019 Cuma 00:31
  • Başkentte göz tarama rekoru kırıldı03 Ekim 2019 Perşembe 17:03
  • Din görevlileri sorunlarına çözüm bekliyor03 Ekim 2019 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti