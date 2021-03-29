  • BIST 1.395
  • Altın 451,700
  • Dolar 8,1307
  • Euro 9,5722
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden vergi dairesi yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki 35 ANG 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 JU 933 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil, çeyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 07 JU 933 plakalı otomobil de 07 AFC 293 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobil sürücü Ahmet Özen ve henüz kimliği belirlenemeyen arkadaşı yaralandı, araçlarda ve çeyiz mağazasında maddi hasar oluştu.

Kendi imkanlarıyla araçlarından çıkan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Bir süre sonra 2 yaralı, cep telefonlarını arabada unuttukları gerekçesiyle otomobilin yanına döndü. Bu sırada yaralılar ile aracın yanında bekleyen 2 kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada 21 gözaltı29 Mart 2021 Pazartesi 11:26
  • HAYTAP, belediyelerden hayvanlar için rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri istiyor29 Mart 2021 Pazartesi 11:26
  • Şanlıurfa’da kaza: 1'i öğretim görevlisi, 6 yaralı29 Mart 2021 Pazartesi 11:25
  • Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 11:24
  • Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk’u öldüren katil zanlısının ifadesine ulaşıldı29 Mart 2021 Pazartesi 11:23
  • Melek İpek'ten kızlarına: Aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım29 Mart 2021 Pazartesi 11:11
  • Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı29 Mart 2021 Pazartesi 11:10
  • Myanmar Güzellik Kraliçesi Han Lay'dan uluslararası yardım çağrısı29 Mart 2021 Pazartesi 11:08
  • Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanan 27 Azerbaycanlı gazi, Türkiye'de tedavi edilecek29 Mart 2021 Pazartesi 11:07
  • Sultangazi'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı çocuk öldü29 Mart 2021 Pazartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti