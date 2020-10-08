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Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, 1 saat ulaşıma kapandı.
Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara yolundaki İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden Fahrettin Turgut (40) yönetimindeki 16 AIC 459 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki 07 AAV 618 plakalı TIR'ı sollamaya çalışırken, kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, refüje çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, otomobildeki Harun Demir (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralı Demir, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Bursa- Ankara yolunun Ankara yönü 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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