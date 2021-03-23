  • BIST 1.377
  • Altın 441,195
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı: 2 yaralı

DÜZCE’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler ise aralarındaki mesafeye dikkat etmeden sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı: 2 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında Yığılca yolu Hasanlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Yasin Başar (20) idaresindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde Yasin Başar ve Muhammet Memiş (18) sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu arada kazanın olduğu mevkide araçlarından inerek kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Trafiği tehlikeye soktukları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği yönündeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar canlı yayınlarına devam etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi23 Mart 2021 Salı 18:27
  • 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı23 Mart 2021 Salı 11:34
  • Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen Zehra Deniz Gökçen, hayatını kaybetti23 Mart 2021 Salı 11:33
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı23 Mart 2021 Salı 10:06
  • İstanbul'un barajlarındaki su oranı artışı sürüyor23 Mart 2021 Salı 10:00
  • Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti23 Mart 2021 Salı 07:48
  • Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu23 Mart 2021 Salı 07:45
  • Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi22 Mart 2021 Pazartesi 23:44
  • Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog22 Mart 2021 Pazartesi 23:43
  • Kamyonetin çarptığı çoban hayatını kaybetti22 Mart 2021 Pazartesi 22:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti