  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Otomobil sulama kanalı uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Otomobil sulama kanalı uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EDG 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Muammer Güneş ve Erkan Hataylı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Mehmet Karaca'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar13 Eylül 2020 Pazar 19:50
  • Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirmiş13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı13 Eylül 2020 Pazar 19:47
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı13 Eylül 2020 Pazar 19:46
  • Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi13 Eylül 2020 Pazar 15:48
  • Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü13 Eylül 2020 Pazar 15:47
  • Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalandı13 Eylül 2020 Pazar 15:21
  • Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü13 Eylül 2020 Pazar 15:04
  • Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi13 Eylül 2020 Pazar 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti