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Otomobil taklalar atarak köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da Mirkan Meydan'ın (43) kontrolünü kaybettiği otomobil, köprü üzerinde demir korkulukları kırarak boşluğu uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Otomobil taklalar atarak köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Balıkesir otoyolu, Karacabey mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'e seyir halinde olan Mirkan Meydan yönetimindeki 35 ADR 884 plakalı otomobil, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil taklalar atarak köprüden uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Meydan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Abdulmelik Daştan ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Daştan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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