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Otomobil tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde önünde giden tankere çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar Şenol (74), yaralanırken, eşi Nafiye Şenol (74) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.
Otomobil tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Yaşar Şenol yönetimindeki 03 UL 051 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhsin Deveci'nin kullandığı 42 AJK 04 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yaşar Şenol hafif ve yanında bulunan eşi Nafiye Şenol ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nafiye Şenol, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Yaşar Şenol ise ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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