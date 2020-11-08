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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR’ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Arslan yönetimindeki 34 DHN 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Korkmaz yönetimindeki 67 LP 725 plakalı TIR"a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ali Arslan hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda bulunan Selvinaz Öztürk ise yaralandı. Selvinaz Öztürk, 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR şoförü Ahmet Korkmaz, “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürdü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altında otomobil var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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