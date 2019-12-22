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Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada metrelerce TIR'ın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata, Alihan Salman ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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