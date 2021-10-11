Otomobil Tutkunları Unutulmaz Anlar Yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yenimahalle Belediyesi ve Yer6Fest Girişimcileri iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye’nin en büyük “Drift ve Otomobil Festivali”, Başkentli otomobil tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı

Türkiye’nin en büyük “Drift ve Otomobil Festivali”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Yer6Fest Girişimcileri iş birliğiyle 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Başkent’te düzenlendi. Festival, binlerce otomobil tutkunu ile profesyonel pilotları bir araya getirdi.



MODİFİYELİ ARAÇ ŞOVUNDAN KLASİK OTOMOBİLLERİN GÖRSEL ŞÖLENİNE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, A City Premium Outlet açık otoparkında düzenlenen ‘Drift ve Otomobil Festivali’ne; sahne, pop müzik konseri, akordeon ve beton bariyer, çadır, itfaiye aracı ve ambulans hizmeti vererek lojistik destek sağladı.

Yer6Fest Medya Direktörü Sürhan Altınkanat, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek,

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur başkan başta olmak üzere bizlere her türlü desteği verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailecek zaman geçiren vatandaşlar, adrenalin de yaşıyorlar” dedi.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve girişlerin ücretsiz olduğu festivalde otomobil sporlarına ilgisi olan Başkentliler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen profesyonel pilotlarla da tanışma imkanı buldu. 150 modifiyeli aracın katıldığı festival, nefes kesen şovlara ev sahipliği yaparken, özel parkurlarda modifiye edilmiş araçlar ile Amerikan otomobilleri, spor ve klasik otomobiller, darg otomobiller, Off Road otomobiller ve eşi benzeri olmayan koleksiyon niteliğindeki araçlar da görücüye çıktı.

BAŞKENT’TEN GEÇEN OTOMOBİL RÜZGARI

Kentin birçok noktasından festivale gelen 7’den 70’e tüm vatandaşlar, duydukları heyecanı şu sözlerle özetlediler:

-Altan Üstündağ: “Çok güzel bir etkinlik. İlk defa geliyorum ve arabalar mükemmel. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyorum.”

-Feridun Aktoprak: “Ben bu etkinliğin yapılacağını duyunca çok sevindim. Çok güzel emniyet önlemleri de alınmış. Gençlerin böyle bir aktiviteye ve eğlence ortamına ihtiyacı vardı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz desteğinden dolayı. Çok keyifli bir ortam oldu. İnsanlar çok mutlu ve katılım da çok yüksek.”

-Orçun Demir: “Hem gençler için hem de Ankara halkı için değişiklik oldu. Ankara’da bu tarz etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyoruz. Araba merakı olan kişilerin ülkemizde bu merakını giderecekleri maalesef çok yer yok. Kentimizde etkinlikler artıyor ve bu nedenle çok mutluyuz.”