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Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Elif Kurt öldü, 3 kişi yaralandı.
Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün Kızlaç köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kurt yönetimindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Elif Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Kurt ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Kurt'un cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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