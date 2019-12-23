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Otomobilde kanlı infaz

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobildeki sürücü Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'e (46) ateş açıldı. Tabancayla vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.
Otomobilde kanlı infaz

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobile tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği 2 çocuk babası Bülent Mamak yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Murat Gökler ise ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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