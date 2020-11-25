  • BIST 1.329
  • Altın 466,105
  • Dolar 7,9909
  • Euro 9,5147
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
» »

Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Muş'ta uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpek Thor’un da yer aldığı aramada koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin arasına gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin ele geçirildi.

​Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında plakası açıklanmayan bir otomobilde arama yaptı. Narkotik köpek Thor'un da yer aldığı aramada, aracın sürücü koltuğu yanındaki bölmenin içerisinde koronavirüsten korunmak için kullanılan maskenin içine gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
Bolu'da zincirleme kaza, güvenlik kamerasında
Bolu'da zincirleme kaza, güvenlik kamerasında
'Aybüke Öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
'Aybüke Öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
Son Eklenen Videolar
Özbek kadına minibüste korku dolu anlar yaşattı
Özbek kadına minibüste korku dolu anlar yaşattı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
TEM'de çekici dehşeti; onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu, duvara çarptı
TEM'de çekici dehşeti; onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu, duvara çarptı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti