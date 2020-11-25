Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpek Thor’un da yer aldığı aramada koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin arasına gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin ele geçirildi.