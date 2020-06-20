Otomobilde spotçu fırsatçılığı 

Birçok sektörde karşımıza çıkan spotçular, kendilerini bu kez de otomotiv piyasasında gösterdi. Araç fiyatlarının yükselmesine neden olan “spotçu” kimdir? Bu fırsatçılık nasıl sona erecek? Tüm detaylar haberimizde.

Birçok sektörde karşımıza çıkan spotçular, kendilerini bu kez de otomotiv piyasasında gösterdi.

Pandemi sürecinde uluslararası otomobil fabrikaları üretime ara verdi ya da yarım kapasite çalıştı. Salgının etkisiyle otomobil fabrikalarında şalterlerin indirilmesiyle sıfır araç temininde sıkıntılar baş gösterdi. Bu süreçte bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır araçlara yazılanlara bile aylar sonraya tarih verildi.

OTOMOBİL SPOTÇULARI TÜREDİ

Faizlerin düşmesiyle birlikte otomobil piyasasına talep bir hayli arttı.

Otomobil piyasasındaki bu olumsuz durum fırsatçıların işine yaradı.

İKİNCİ EL ARAÇLAR FAHİŞ FİYATTAN SATILIYOR

Yoğun talep gören ve ülkeye sayılı gelen sıfır araçlar, “spotçu” adı verilen fırsatçılar tarafından bayilerden hemen toplandı. Talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak plaka takan bu kişiler 2. ele düşmüş araçları çok yüksek ücretlere sıfır gibi satmaya başladı. Bu durum ise 2. el araç piyasasının yükselişe geçmesine neden oldu.

ARZ SIKINTISI SPOTÇULARIN İŞİNE YARADI

Otomotiv uzmanları, salgının etkisiyle temini zorlaşan sıfır araçların piyasada zor bulunmasından dolayı müşterilerin 2. el sıfır araç satan spotçulara yöneldiğini kaydetti.

OTOMOBİL FİYATLARI NE ZAMAN GERİLEYECEK

“Peki bu otomobil satışlarındaki spotçu fırsatçılığı ne zaman bitecek?” sorusunun cevabı araştırılıyor.

Uzmanlar, ikinci ele düşmüş sıfır arabaya değerinden fazla para ödeyerek alınmaması tavsiyesinde bulunuyor. Sıfır araçların önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla spotçular tarafından belirlenen fiyatların gerileyeceği, ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş yaşanacağı ifade ediliyor.

SPOTÇULARDAN ARAÇ ALANIN ZARARI BÜYÜK OLUR

Şimdi spotçulardan araç alan kişilerin zararının bir hayli fazla olacağı da vurgulanıyor.

Osman Akdoğan/İlksayfa-