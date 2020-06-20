  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Otomobilde spotçu fırsatçılığı 

Birçok sektörde karşımıza çıkan spotçular, kendilerini bu kez de otomotiv piyasasında gösterdi. Araç fiyatlarının yükselmesine neden olan “spotçu” kimdir? Bu fırsatçılık nasıl sona erecek? Tüm detaylar haberimizde. 
Otomobilde spotçu fırsatçılığı 

Birçok sektörde karşımıza çıkan spotçular, kendilerini bu kez de otomotiv piyasasında gösterdi. 
Pandemi sürecinde uluslararası otomobil fabrikaları üretime ara verdi ya da yarım kapasite çalıştı. Salgının etkisiyle otomobil fabrikalarında şalterlerin indirilmesiyle sıfır araç temininde sıkıntılar baş gösterdi. Bu süreçte bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır araçlara yazılanlara bile aylar sonraya tarih verildi. 

OTOMOBİL SPOTÇULARI TÜREDİ

Faizlerin düşmesiyle birlikte otomobil piyasasına talep bir hayli arttı. 
Otomobil piyasasındaki bu olumsuz durum fırsatçıların işine yaradı. 

İKİNCİ EL ARAÇLAR FAHİŞ FİYATTAN SATILIYOR

Yoğun talep gören ve ülkeye sayılı gelen sıfır araçlar, “spotçu” adı verilen fırsatçılar tarafından bayilerden hemen toplandı. Talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak plaka takan bu kişiler 2. ele düşmüş araçları çok yüksek ücretlere sıfır gibi satmaya başladı. Bu durum ise 2. el araç piyasasının yükselişe geçmesine neden oldu. 

ARZ SIKINTISI SPOTÇULARIN İŞİNE YARADI

Otomotiv uzmanları, salgının etkisiyle temini zorlaşan sıfır araçların piyasada zor bulunmasından dolayı müşterilerin 2. el sıfır araç satan spotçulara yöneldiğini kaydetti.

OTOMOBİL FİYATLARI NE ZAMAN GERİLEYECEK
“Peki bu otomobil satışlarındaki spotçu fırsatçılığı ne zaman bitecek?” sorusunun cevabı araştırılıyor. 
Uzmanlar, ikinci ele düşmüş sıfır arabaya değerinden fazla para ödeyerek alınmaması tavsiyesinde bulunuyor. Sıfır araçların önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla spotçular tarafından belirlenen fiyatların gerileyeceği, ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş yaşanacağı ifade ediliyor. 

SPOTÇULARDAN ARAÇ ALANIN ZARARI BÜYÜK OLUR

Şimdi spotçulardan araç alan kişilerin zararının bir hayli fazla olacağı da vurgulanıyor.  

Osman Akdoğan/İlksayfa-

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Haziran 2020 Cumartesi 09:09
  • Su Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Haziran 2020 Cumartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?20 Haziran 2020 Cumartesi 09:00
  • Mamak Belediyesi Hentbol Takımı’ndan büyük başarı20 Haziran 2020 Cumartesi 06:04
  • Stato-Devlet20 Haziran 2020 Cumartesi 02:20
  • Örnek mahallesi’ne dev kültür merkezi geliyor20 Haziran 2020 Cumartesi 01:02
  • Yapı kayıt belgeli hobi bahçeleri ne olacak?20 Haziran 2020 Cumartesi 00:15
  • Karne hediyeleri Altındağ’dan19 Haziran 2020 Cuma 17:56
  • Başkent'te maske zorunluluğunun ilk gününden kareler19 Haziran 2020 Cuma 03:03
  • İHA Test Merkezi Kalecik'te açıldı19 Haziran 2020 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti