Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli öldü, kaza kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca düşen motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen 35 DC 2039 plakalı motosikletin sürücüsü Ömer Uçar, kaldırım kenarından yola çıkmak için hareket eden A.K.'nın kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Yaptığı ani hareketin etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, yola düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ise cadde üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsünün ani manevrası ve daha sonra dengesini kaybederek motosiklet üzerinden savrulması yer aldı.