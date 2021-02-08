Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Bursa'da alışveriş için gittiği iş yerinden ayrılırken ayağı taşa takılan ve yoldan geçen otomobilin önünde düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.