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Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, oturduğu sitenin kapalı otoparkında, ilçede görevli savcıya ait aracın camına ‘Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize’ yazıp bırakan, S.U., sileceklere zarar verdiği belirtilerek gözaltına alındı.
Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçedeki Taşkent Sitesi’nde meydan geldi. Site sakinlerinden S.U., sitenin kapalı otoparkına otomobilini park eden Ünye Adliyesi’nde görevli bir cumhuriyet savcısının aracının camına ‘Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize’ yazılı not bıraktı. Ertesi gün aracının yanına giden savcı, arabasının arka sileceğinin kırık olduğunu ve not kâğıdını gördü. Bunun üzerine polisi arayan savcı, aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakılması nedeniyle şikayetçi oldu. Durumun site yönetimine bildirilmesi üzerine, sitenin ortak WhatsApp grubuna notu yazan kişinin aracın yanına gitmesi istenildi. Mesajı gören S.U., notu yazanın kendisi olduğunu belirterek, otomobilin yanına gitti. S.U., olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. S.U emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Bu arada sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Şüphelinin tutuklanmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“30.01.2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı'nın ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.'nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.” 

Kaynak: Haber Kaynağı
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