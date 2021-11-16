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Otomobilin çaptığı askeri personel taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

TEKİRDAĞ’da askeri personeli taşıyan servis midibüsü, otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada, 1’i ağır 14 askeri personel yaralandı.
Otomobilin çaptığı askeri personel taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç.’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada midibüste bulunan askeri personel, yan yatan araçtan camları kırarak çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Jandarma Komutanı Albay  Osman Kılıç, hastanelere giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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