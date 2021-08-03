  • BIST 1.407,580
  • Altın 485,03
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8900
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 35 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKADüzce'de çerez fabrikasında yangın
»

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ferdi Yılmaz (27), hayatını kaybetti.
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. Alaattin A. yönetimindeki 34 EJ 3833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden bisikletli Ferdi Yılmaz’a çarptıktan sonra devrildi. Kazada Ferdi Yılmaz hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Alaatin A. ise hafif yaralandı

Terme 100'üncü Yıl İlçe Halk Kütüphanesi’nde çalıştığı belirtilen Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Alaattin A. ise yaralarına müdahale edildikten sonra gözaltına alındı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı03 Ağustos 2021 Salı 00:04
  • Datça'da 72 kaçak göçmen yakalandı03 Ağustos 2021 Salı 00:00
  • Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:58
  • Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:32
  • 4 yıl önce babasını, şimdi de ağabeyini öldürdü02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:26
  • 7 kişinin cinayet şüphelisi aranıyor, 14 kişi gözaltında 01 Ağustos 2021 Pazar 14:17
  • Düğünde maganda kurşunuyla öldü01 Ağustos 2021 Pazar 13:57
  • Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar01 Ağustos 2021 Pazar 13:43
  • Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı01 Ağustos 2021 Pazar 10:05
  • Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı30 Temmuz 2021 Cuma 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti