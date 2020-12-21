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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Hüseyin El Hüseyin (23) ağır yaralandı.
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nun Ortaköy kavşağında meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl yönüne giden Kerimcan Samuk (24) yönetimindeki 16 PM 061 plakalı otomobil, aynı yönde giden Suriyeli Hüseyin El Hüseyin’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisikletten düşen El Hüseyin ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hüseyin El Hüseyin’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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