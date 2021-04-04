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Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

Antalya'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü.
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı otogar yakınlarında 3. etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarının olduğu yerde meydana geldi. Ferhat Bulut, kent merkezinden 07 T 4345 plakalı taksisine aldığı avukat yolcusunu istediği yere götürmek üzere yola çıktı. Bulut, otogara yaklaştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 GFH 16 plakalı otomobil kendisine arkadan çarptı.

DİK ŞEKİLDE ASILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ferhat Bulut, taksiyle önce inşaat alanını belirtilen tahta bariyerleri yıktı, daha sonra da duvarla yol arasındaki boşluğa düştü. Diğer sürücü ise yaklaşık 60 metre ileride durduktan sonra, aracın içerisinde bulunan 2 arkadaşını bırakarak kaza yerinden kaçtı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Taksi şoförü Ferhat Bulut, taksisinin içerisinden yara almadan çıkarken, daha sonra avukat yolcusunu da çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de çalışmalarının ardından alandan ayrıldı.

BULUT'UN YAKINLARI AĞLADI

Taksi şoförü Ferhat Bulut'un kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Bulut'un kızı ve eşi de kaza yerine geldi. Bulut, gözyaşlarını tutamayan kızına iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

TAKSİ İÇİNDEKİ TELEFONLARI ARKADAŞLARI ÇIKARDI

Ferhat Bulut’un, bir mesai arkadaşı ise taksinin içerisine girerek cep telefonu ve aracın belgelerini aldı. Polis ekipleri, şans eseri yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇARPMA SESİNİ DUYDUM'

Yolda giderken bir anda ses duyduğunu ve daha sonra boşlukta asılı kaldığını anlatan Ferhat Bulut, "Yolcumla beraber normal şeridimde giderken, arkadan sadece çarpma sesini duydum. Diğer sürücü kaçtı, gitti. Araçta müşterim vardı. Bir anda düştük, sonra hem kendimi hem onu taksiden çıkardım. Ben avukat olan yolcumu gideceği yere götürüyordum. Her ikimiz de çok şükür iyiyiz. Karşı sürücü de alkollüymüş ve olay yerinden kaçmış” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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