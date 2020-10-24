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Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü Muhsin Alacakurt (61) hayatını kaybetti.
Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Manyas ilçesine bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Akçaova Mahallesi'nden Kocagöl yönüne giden Muhsin Alacakurt yönetimindeki traktöre, aynı yönde ilerleyen Kudret Kilercioğlu'nun (55) kullandığı 10 NS 542 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör devrilirken, sürücü Muhsin Alacakurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alacakurt, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kudret Kilercioğlu jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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