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Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, motosiklete ve otomobile çarptı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 50 metre ilerleyerek motosiklete ve otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, motosiklete ve otomobile çarptı

Olay, öğle saatlerinde Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Serhat Okur, Gaziantep Caddesi üzerinde 06 AF 6345 plakalı otomobili park edip, uzaklaştı. Bir süre sonra park halindeki otomobil hareket ederek 50 metre ileride ışıklarda bekleyen Cihan Güneş’in kullandığı 02 DE 059 plakalı motosiklete ve Fadime Yılmaz yönetimindeki 34 CTL 203 plakalı otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kazada yaralanan olmazken otomobiller ile motosiklette maddi hasar meydana geldi.

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