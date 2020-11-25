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Otomobilinde pompalı tüfekle vuruldu, hastanede öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Harun Can Gerengi (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobilinde pompalı tüfekle vuruldu, hastanede öldü

Olay, saat 04.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi 1553 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Harun Can Gerengi, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Silah sesini duyan mahallede sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynu ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Gerengi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gerengi, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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