  • BIST 1.166
  • Altın 484,144
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 28 °C
»

Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kıraathane işleten Ercan Baydur, meteorolojinin dolu yağışı uyarısı üzerine otomobilini, camlarını söktüğü kıraathanenin içine sokarak, korumaya aldı.
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün Trakya genelinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Uyarı üzerine Lüleburgaz'ın Yıldırım Mahallesi'nde kıraathane işleten Ercan Baydur, otomobilini dolu yağışından korumak için işlettiği kıraathaneyi tercih etti. Baydur, giriş katındaki iş yerinin camlarını söküp, otomobilini iş yerine park etti. Kıraathaneye gelenler içeride park edilmiş otomobil görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Belediyeden dolu yağışı olacağını ve önlem alınması yönünden cep telefonuna mesaj geldiğini söyleyen Ercan Baydur, otomobilini park etmek için otoparklarda yer aradığını ancak bulamadığını söyledi. Arkadaşlarının otomobili kıraathaneye park etme önerisinde bulunduğunu belirten Baydur, "Camları açtık destek ile beraber soktuk otomobili doludan zarar görmeyelim diye. Aracı 1,5 ay önce aldım. Yeni aynasını kırdılar, zaten burada yolda birde dolu vurmasın diye içeriye aldım. İyi oldu tedbir oldu. Müşteriler gülüyorlar, şaşırıyorlar kahvenin içinde olduğu için" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı08 Ekim 2020 Perşembe 22:49
  • Şimşekler İstanbul'u aydınlattı08 Ekim 2020 Perşembe 20:54
  • İzmir'de sağanak ve dolu yağışı08 Ekim 2020 Perşembe 18:24
  • Taksim'de şemsiyelilerin zor anları08 Ekim 2020 Perşembe 17:27
  • Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı08 Ekim 2020 Perşembe 15:33
  • Belediye dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi08 Ekim 2020 Perşembe 14:13
  • Istranca Ormanları'nı dantel böcekleri sardı08 Ekim 2020 Perşembe 14:09
  • Kocaeli'de derenin rengi yeşile döndü08 Ekim 2020 Perşembe 14:08
  • ALO Fetva Hattı'na gelen ilginç sorular: Dolar artınca sevabım artar mı?08 Ekim 2020 Perşembe 09:33
  • Biçerdöver devrildi: 2 yaralı07 Ekim 2020 Çarşamba 21:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti