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Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’si çalındı

Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı.
Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’si çalındı

Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı’nda meydana geldi. İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL’ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı çantaya koyan 

Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti.  Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.’nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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